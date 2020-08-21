«Полиция сообщила о смертельно опасном веществе»: соратники Навального заявили об обнаружении яда в его организме

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) юрист Иван Жданов заявил, что правоохранители сообщили об обнаружении в организме оппозиционного политика Алексея Навального яда, смертельно опасного для него и для окружающих.

По его словам, сотрудница транспортной полиции сообщила соратникам Навального и главврачу омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александру Мураховскому об обнаружении в организме оппозиционера смертельно опасного вещества. «В кабинет главного врача входит представитель транспортной полиции и показывает с телефона, что вот это вещество, которое нашли (в организме Навального – прим. ред.). Главный врач говорит: «Нашли и нашли, у меня нет никакой больше информации», – рассказал Жданов журналистам.

Юрист отметил, что сотрудница полиции отказалась раскрыть название вещества, сославшись на тайну следствия, однако уточнила, что оно «смертельно опасное, представляет угрозу не только для жизни Алексея, но и для окружающих, все вокруг должны находиться в костюмах защиты».

«Больше она ничего не говорит. Что за вещество – мы не знаем», – подытожил директор ФБК.

Между тем подтверждения от полиции и врачей данной информации нет.

Алексей Навальный был накануне госпитализирован в реанимацию омской больницы и впал в кому. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, и лайнер совершил экстренную посадку. Медики оценивают его состояние как нестабильное, к утру оно улучшилось. Врачи меж тем не дают разрешения на транспортировку Навального в зарубежную клинику, сославшись на нетранспортабельность. Сторонники оппозиционера сочли запрет политическим. Добавим, что в аэропорту Омска совершил посадку самолет из немецкого Нюрнберга, отправленный в сибирский город для перевозки Навального в берлинскую больницу «Шарите». По данным агентства dpa, перелет оплатили некие частные лица.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в Telegram, что соратники политика обратятся в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с заявлением принять срочные обеспечительные меры: «Требуем запретить властям препятствовать транспортировке Навального в медицинское учреждение».

Омск, Наталья Петрова

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