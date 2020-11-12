Полпред Якушев: «Нас ждет напряженный ноябрь и декабрь»

Новый уральский полпред Владимир Якушев во время первой пресс-конференции в этой должности рассказал, как будет работать с субъектами УрФО по реализации нацпроектов. Он объяснил, что губернаторам предстоит планирование и постановка задач уже на 2030 год. При этом в ближайшие пару месяцев регионы ждет глобальная проверка и оценка.

«Нас ждет напряженный ноябрь, декабрь, будут даны оценки, как отработали еще один год в рамках реализации нацпроектов. Тут есть сложности – из-за их переупаковки. Сейчас произойдет переупаковка региональных частей, это очень большая работа, нужно выполнить контрольные точки, все деньги, которые каждый субъект получил, должны быть эффективно потрачены. Мне не нравится слово «освоены», – заявил Якушев, отметив, что окончательная оценка работы регионов по нацпроектам будет дана на совете при президенте РФ.

Критерий выполнения нацпроектов, по словам Якушева, заключается в том, что каждый человек, вне зависимости от того, где он проживает, в столице субъекта или маленьком и отдаленном населенном пункте, «должен ощутить изменения к лучшему в своей жизни». При этом по нацпроектам, по словам Якушева, будут изменены целевые показатели. «В 2018 году, когда мы готовили паспорта нацпроектов, целевые показатели были в перспективе 2024 года, сейчас уже идет планирование и горизонт постановки задач на 2030 год, но нам важно смотреть и в среднесрочной перспективе. Многое надо будет переосмыслить, будет декомпозиция показателей, каждый субъект РФ должен понимать, к чему он должен подойти к 2030 году. Задачи сложные, но действительно интересные», – добавил полпред.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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