В Свердловской области утвердили итоги голосования по поправкам к Конституции РФ

Свердловский избирком подвел окончательные итоги голосования по поправкам к Конституции РФ. На заседании комиссии были подписаны протокол и сводная таблица.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», цифры остались теми же, что назвал утром председатель облизбиркома Владимир Русинов. Всего в голосовании приняли участие 1 641 899 свердловчан – явка в регионе составила 51,58%. За поправки проголосовали 65,97% избирателей, против – 32,96%. Недействительными признаны 1,07% бюллетеней.

Территории, которые показали наивысшую явку: Волчанск – 84,6%, Пелым – 79,6%, Североуральск – 75,5%. При этом в небольших поселках отмечается наиболее высокий процент протестного голосования. Так, в ЗАТО Свободный против поправок к Конституции высказались 46,52% избирателей, в Пелыме – 42,91%, в поселке Уральский – 42,19%.

В Екатеринбурге явка составила 45,13%. Голоса в уральской столице распределились так: да поправкам – 63,18%, нет – 36,01%.

Напомним, из-за требований эпидемиологической безопасности плебисцит по Конституции растянулся на семь дней – с 25 июня по 1 июля. За шесть дней до основного дня голосования в Свердловской области на дворовых участках проголосовали 86 тысяч человек, на дому – 162 тысячи граждан. Также голосование было организовано в «красных» зонах ковидариев: в 16 медицинских учреждениях, где проходят лечение люди с Covid-19, проголосовали 905 человек.

Нарушений в работе избирательных комиссий, повлиявших на ход голосования и подвергающих сомнению результаты, не зафиксировано, констатировали в областном избиркоме.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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