В Свердловской области присудили 4,5 миллиона рублей коронавирусных штрафов

Суды Свердловской области рассмотрели 1 884 дела, связанных с правонарушениями в рамках введенного в регионе режима повышенной готовности. Практически все они закончились штрафами – такое наказание выбрали в 1 276 случаях, уральцы должны заплатить 4 миллиона 608 тысяч рублей. В 434 случаях ограничились предупреждением. Также был 121 случай, когда нарушитель-коммерсант был вынужден закрыться. И только в 53 судах производство было прекращено.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, самое популярное нарушение – по ч. 20.6.1 КоАП РФ – «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Только за 12 мая рассмотрено 236 дел, а всего за указный период – 1 591 дело. В судах рассказали, как оправдываются те, кого ловит полиция: мужчина, спавший в центре Екатеринбурга на лавочке, пояснил, что шел с работы и устал, другой гражданин, спавший на соседней скамейке, пояснил сотрудникам полиции, что «утомился после выходных»; заявил, что устал от самоизоляции и решил прогуляться; женщина, распивавшая спиртные напитки во дворе дома по ул. Июльской, уверяла сотрудников полиции, что идет в магазин за хлебом. Мужчина, которого полицейские увидели на улице в три часа ночи, так же признался, что устал от самоизоляции и решил прогуляться.

На втором месте – правонарушители, которых оштрафовали по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Речь идет в основном о юрлицах и ИП, которые не проводили дезинфекцию или не расчертили пол магазина. Рассмотрено всего 196 дел. Кроме того, суды рассмотрели чуть более полусотни дел по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ и 18 дел о ст. 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица». Что касается нарушений по ст. 38 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», то их было всего 24.

Екатеринбург, Елена Иванова

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