За два месяца в Свердловской области вынесли «коронавирусных» штрафов на 28 млн рублей

Суды Свердловской области продолжают разбираться с наказаниями для уральцев, нарушивших коронавирусные запреты. С 6 мая по сегодняшний день рассмотрено почти 13 тысяч дел. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе облсуда, из них почти 12,5 тысяч дел – это нарушения по ч. 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». По этой статье наказывают тех, кто вышел на улицу в период самоизоляции. Менее 500 дел – за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Чаще всего суды заканчивались вынесением штрафа, их чуть менее 9 900, почти в трех тысячах случаев суд ограничился предупреждением, еще порядка двухсот дел были прекращены. Всего вынесено штрафов на 28,5 млн рублей – это касается и физлиц, и юрлиц. Еще почти в 80 случаях были вынесены решения о приостановлении деятельности.

Отметим, ранее облсуд сообщал о количестве и сумме штрафов, которые вынесли к середине мая с начала пандемии – тогда речь шла о 4,5 млн рублей и 1 884 делах.

С 13 мая в Свердловской области разрешено гулять, с 1 июня отменена обязательная самоизоляция для приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга. С 8 июня окончательно убрано требование о нахождении дома с выходом только по уважительным причинам. На сегодняшний день самоизоляция обязательна для лиц старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, для тех, у кого подтвержден вирус и контактных и для тех, кто приехал из-за рубежа, они проходят 14-дневную изоляцию.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 30.06.20

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