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Пятница, 20 марта 2020, 13:59 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге отменили прививки детям

В Екатеринбурге временно отменяется вакцинация для детей дошкольного возраста из-за распространения коронавируса.

Сегодня утром родители начали получать соответствующие предупреждения от воспитателей в детсадах. В оперативном штабе эту информацию «Новому Дню» подтвердили. Там уточнили, что в Свердловской области вакцинация продолжается. В частности, можно поставить «сезонную» прививку от клещевого энцефалита.

Но при этом в Екатеринбурге распоряжением управления здравоохранения города вакцинопрофилактика детей дошкольного возраста временно приостановлена, пока не стабилизируется эпидситуация. Это дополнительная мера безопасности, связанная с распространением Covid-19.

Екатеринбург, Елена Иванова

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