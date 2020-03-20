В Екатеринбурге отменили прививки детям

В Екатеринбурге временно отменяется вакцинация для детей дошкольного возраста из-за распространения коронавируса.

Сегодня утром родители начали получать соответствующие предупреждения от воспитателей в детсадах. В оперативном штабе эту информацию «Новому Дню» подтвердили. Там уточнили, что в Свердловской области вакцинация продолжается. В частности, можно поставить «сезонную» прививку от клещевого энцефалита.

Но при этом в Екатеринбурге распоряжением управления здравоохранения города вакцинопрофилактика детей дошкольного возраста временно приостановлена, пока не стабилизируется эпидситуация. Это дополнительная мера безопасности, связанная с распространением Covid-19.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 20.03.20

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