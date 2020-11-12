Якушев про Куйвашева: «Я очень аккуратно подчеркиваю – у нас у всех полномочия четко определены»

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев сегодня на своей первой в новой должности пресс-конференции вспомнил, как он работал губернатором Тюменской области и поделился своим видением отношений со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым.

«Когда я работал губернатором, меня всегда спрашивали: вот тут порешали, тут порешали, а что следующее? Я всегда говорил, что нельзя иметь один приоритет, нельзя заниматься здравоохранением и не заниматься ЖКХ. Все вопросы в рамках моих полномочий будут в зоне внимания. Все вопросы, что я курировал раньше, – стройка, городская среда, переселение из ветхого фонда, да и все остальные вопросы, когда нужна помощь, я буду помогать», – отметил полпред.

Что же касается одной из традиционных политических интриг УрФО – отношений полпреда и губернатора Свердловской области, где находится столица округа, то их Якушев видит в следующем ключе: «Я очень аккуратно подчеркиваю – у нас у всех полномочия четко определены, мы встречаемся с Куйвашевым, мы предметно знаем, по количеству населения Свердловская область – самый большой субъект, мы прекрасно понимаем, какая огромная нагрузка на здравоохранение Свердловской области, однозначно то, что касается вопросов, мы обсудим, какая от меня помощь в качестве полпреда, я тут же включусь. Но помощь. У нас четко разделены полномочия – каждый отвечает за свое направление. Он губернатор, поэтому все распорядительные функции находятся в руках у губернатора Свердловской области. Куйвашев – губернатор-тяжеловес, у него прекрасные отношения на федеральной площадке со всеми министерствами, поэтому он там решает вопросы любого уровня, вплоть до главы государства, председателя правительства».

«Не хочу никак оценивать межэлитные конфликты. Я в должности полпреда в Екатеринбурге второй день. У меня совершенно другие задачи. Я вникаю в дела, если будет потом возможность пообсуждать, но должно пройти время. Пока мне не хотелось бы таких оценок давать. Лучше читают, когда про какие-то конфликты, я понимаю, но я хочу на первой пресс-конференции настроить на позитив. Нам некогда выяснять, кто умнее», – добавил Якушев.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 12.11.20

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