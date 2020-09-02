Официально: Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок»

В организме российского оппозиционера Алексея Навального обнаружено химическое отравляющее вещество нервно-паралитического действия той же группы, что «Новичок». Официальное сообщение об этом сегодня появилось на сайте правительства Германии.

Токсикологический тест анализов Навального провела специальная лаборатория Бундесвера. В результате были получены «недвусмысленные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичка», говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что федеральный канцлер Ангела Меркель обсудила полученные данные сегодня в полдень с главой минфина Олафом Шольцем, федеральным министром иностранных дел Хайко Маасом, главой МВД страны Хорстом Зеехофером, минюста – Кристиной Ламбрехт, минобороны – Аннегрет Крамп-Карренбауэр и руководителем канцелярии Хельге Браун.

«Алексей Навальный стал жертвой атаки с применением химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия в России, – говорится в сообщении. – Федеральное правительство самым решительным образом осуждает это нападение». Власти Германии призвали правительство России объяснить произошедшее.

О результатах анализов уже знают жена Алексея Навального и его лечащие врачи.

«О результатах расследования МИД проинформирует посла России», – подчеркнули в правительстве Германии, пообещав сообщить своим партнерам в ЕС и НАТО «о результатах расследования через Федеральное министерство иностранных дел по каналам, предусмотренным для этой цели». После этого германские власти намерены обсудить с партнерами совместную реакцию на случившееся и поставить в известность Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Надеемся на полное выздоровление Алексея Навального», – заключили в правительстве Германии.

Как сообщал «Новый День», в конце августа берлинская клиника «Шарите», где проходит лечение Алексей Навальный, запросила помощи у лаборатории бундесвера. Медикам потребовались заключения от военных экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам. В Мюнхене находится закрытая военная токсикологическая и фармакологическая лаборатория с лучшими в стране специалистами по ядам. Кроме того, по данным издания Spiegel, врачи запросили помощь и у британской лаборатории Портон-Даун, которая занималась расследованием отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске. Оппозиционера с признаками острого отравления привезли в реанимацию больницы скорой помощи №1. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. 22 августа политика перевезли в немецкую клинику. Российские врачи поставили оппозиционеру диагноз «нарушение обмена веществ». Медики из берлинской клиники «Шарите» меж тем заявили, что Навальный был отравлен веществами группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи не согласились с диагнозом немецких коллег. В крови политика в ходе обследования в Омске не были выявлены ингибиторы холинестеразы, об обнаружении которых заявила клиника «Шарите», уверял завотделением острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи №1, главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев.

Соратники Навального настаивают, что его отравили. Они обращались в Следственный комитет РФ с требованием возбудить уголовное дело о посягательстве на жизнь оппозиционного политика. Однако на прошлой неделе Генпрокуратура РФ заявила, что оснований для возбуждения уголовного дела в связи с госпитализацией Навального нет. При этом надзорное ведомство попросило немецкую сторону предоставить доказательства диагноза, поставленного оппозиционеру в «Шарите».

Москва, Татьяна Дорофеева

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