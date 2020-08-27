Генпрокуратура РФ попросила у Германии доказательства диагноза Навального

Генпрокуратура России направила органам юстиции Германии запрос о правовой помощи в рамках проверки по факту госпитализации Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

Россия попросила немецкую сторону предоставить доказательства озвученных берлинскими медиками предварительных диагнозов, а также документы, в которых содержаться данные медицинских исследований, проведенных немецкими специалистами «как в период транспортировки гражданина РФ из России в Германию, так и его нахождения в клинике Charite», отметили в Генпрокуратуре.

Генпрокуратура РФ со своей стороны выразила готовность предоставить Германии результаты экспертиз и исследований, проведенных российскими медиками после госпитализации Алексея Навального.

«Германские партнеры подтвердили получение запроса о правовой помощи и свое намерение взаимодействовать с правоохранительными органами Российской Федерации в выяснении обстоятельств происшествия с российским гражданином», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре также заявили, что в ходе начавшейся 20 августа доследственной проверки по факту госпитализации Навального до настоящего времени не обнаружено «каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий» в отношении него и «позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону». «Организация такой проверки является стандартной практикой в случае подобных происшествий с авиапассажирами», – указали в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске. Оппозиционера с признаками острого отравления привезли в реанимацию больницы скорой помощи №1. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Родственники политика обратились с просьбой перевезти его на лечение в Германию, но омские медики сначала отказались отпустить пациента, сославшись на его тяжелое и нестабильное состояние. Решение о транспортировке пациента в Германию было принято только вечером 21 августа.

В России оппозиционеру поставили диагноз «нарушение обмена веществ». Медики из берлинской клиники Charite меж тем заявили, что Алексей Навальный был отравлен веществами группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи не согласились с диагнозом немецких коллег. В крови политика в ходе обследования в Омске не были выявлены ингибиторы холинестеразы, об обнаружении которых заявила клиника Charite, сообщал завотделением острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи №1, главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев. По его словам, клиника, характерная при отравлении веществами группы ингибиторов холинэстеразы, у Навального отсутствовала.

Москва, Наталья Петрова

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