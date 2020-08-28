Врачи Навального в Германии попросили помощи у военных токсикологов

Берлинская клиника «Шарите», где проходит лечение Алексей Навальный, запросила помощи у лаборатории бундесвера, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники. По его сведениям, медики хотят получить помощь от военных экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам.

Отмечается, что в Мюнхене находится закрытая военная токсикологическая и фармакологическая лаборатория с лучшими в стране специалистами по ядам.

Издание также утверждает, что врачи запросили помощь и у британской лаборатории Портон-Даун, которая занималась расследованием отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Как сообщал «Новый День», Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске. Оппозиционера с признаками острого отравления привезли в реанимацию больницы скорой помощи №1. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. 22 августа политика перевезли в немецкую клинику. Российские врачи поставили оппозиционеру диагноз «нарушение обмена веществ». Медики из берлинской клиники «Шарите» меж тем заявили, что Навальный был отравлен веществами группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи не согласились с диагнозом немецких коллег. В крови политика в ходе обследования в Омске не были выявлены ингибиторы холинестеразы, об обнаружении которых заявила клиника «Шарите», сообщал завотделением острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи №1, главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев.

Однако соратники Навального настаивают, что его отравили. Они обращались в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело о посягательстве на жизнь оппозиционера. Накануне Генпрокуратура РФ заявила, что оснований для возбуждения уголовного дела в связи с госпитализацией политика нет. При этом надзорное ведомство попросило немецкую сторону предоставить доказательства диагноза, поставленного Навальному в «Шарите».

Берлин, Наталья Петрова

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