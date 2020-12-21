Навальный заявил, что его предполагаемый убийца признался: яд был нанесен на гульфик трусов

Скандальный политик Алексей Навальный опубликовал запись разговора с человеком, которого он называет одним из восьми сотрудников ФСБ, причастных к попытке его убийства. Как следует из беседы, вещи оппозиционера дважды «обрабатывали растворами, чтобы не было следов». Яд, как выяснилось, был нанесен на гульфик трусов.

В получасовом видео Навальный рассказал, что при помощи программы, изменяющей входящий номер, он вместе с группой расследователей «начал звонить своим убийцам», представляясь помощником секретаря Совета Безопасности и бывшего директора ФСБ Патрушева. Долгий разговор получился только с военным химиком из института криминалистики ФСБ Константином Кудрявцевым, утверждает политик.

Во время беседы собеседник Навального признал, что дважды летал в Омск, а причиной неудачи операции, по его мнению, стал слишком рано посаженный самолет и оперативная работа врачей скорой помощи. «Он полетел, посадили, вот это вот все. Ситуация сложилась так, что… не в нашу пользу, я так считаю. Если бы чуть дольше [летел], могло бы все пойти по-другому», – говорит мужской голос в ответ на вопрос Навального о том, что пошло не так. «То есть там оперативная работа медиков скорой помощи, на посадочной полосе там и так далее», – продолжает мужчина. На вопрос «что с навальновскими вещами?» Он отвечает: «Я их крайний раз видел в Омске самом. Оставили там», а затем рассказывает, что вещи в коробке из транспортной полиции им передали «местные омские ребята», руководит которыми некий «начальник БТ Михаил». При этом вещи Навального собеседник оппозиционера видел дважды: в первый раз костюм, трусы, носки, маска и футболка были переданы «в рваном пакете».

«Одежду замывали, потому что там могли быть следы, значит, и на теле могли быть следы. Но вы говорите, что на теле следов быть не могло. Почему?», – спрашивает Навальный. «Ну, мне кажется, что он впитывается быстро просто. Он не оставляет мне кажется следов. Это Макшаков скажет более подробно, я не обладаю всей информацией. Я не знаю даже, что там делали. Сами понимаете, да?» – отвечает собеседник Навального.

В записи звучит и новая фамилия: Василий Калашников, который был во время второй поездки Кудрявцева в Омск. Расследовали полагают, что это ученый из института криминалистики ФСБ.

При этом, как выяснилось, яд был нанесен на нижнее белье. «Какой самый рискованный предмет одежды?», – спрашивает Навальный. «Трусы», – отвечает его собеседник, поясняя, что обработке подверглась «внутренняя, паховая часть, гульфик так называемый, там швы есть, вот по швам». По его словам, нанести туда яд приказал Станислав Макшаков – химик, работавший в 33-м Центральном научно-исследовательском испытательном институте российского Министерства обороны в Шиханах в Саратовской области.

Ранее в опубликованном расследовании The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel сообщили о группе сотрудников ФСБ, связанных с разработкой химических отравляющих веществ, которые на протяжении нескольких лет следили за Навальным и тайно сопровождали его в поездках по стране. Во время визита Навального в Томск в августе там же находились восемь сотрудников ФСБ. После того, как оппозиционер почувствовал себя плохо, впал в кому и был госпитализирован, несколько из этих мужчин отправились отправились в Бийск – там находится Институт проблем химико-энергетических технологий, сотрудничающий с ФСБ. По мнению расследователей, агенты с помощью сотрудников института пытались уничтожить следы отравления.

На пресс-конференции 17 декабря президент РФ Владимир Путин признал, что «за Навальным присматривали» сотрудники ФСБ. По поводу обвинений в отравлении оппозиционера глава государства заявил: «Кому он нужен-то? Если бы хотели [убить], довели бы до конца».

Москва, Татьяна Дорофеева

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