Политологи о задержании губернатора Фургала: «Это сигнал всем региональным элитам»

Задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала можно расценить как недвусмысленный сигнал всем участникам будущих губернаторских кампаний, которые пройдут в сентябре в 18 регионах России, отмечают политологи. Причем это касается не только оппозиционеров, но и назначенцев Кремля.

Напомним, Сергей Фургал был задержан сегодня утром возле своего дома в Хабаровске сотрудниками СКР и ФСБ. Его подозревают в организации покушения на убийство и ряда убийства предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. В тот период политик занимался бизнесом. С 2007 года он трижды избирался депутатом Госдумы от ЛДПР, а в 2018 году выиграл губернаторские выборы в Хабаровском крае, обойдя во втором туре действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта.

«В чем бы ни обвинили Фургала, его задержание – это приведение Хабаровского края к общему политическому знаменателю. Это недвусмысленный сигнал всем участникам предстоящих в сентябре губернаторских выборов: не стоит бороться за победу над кандидатами Кремля, ибо если победите, жизнь медом не будет. До конца срока в кресле усидите вряд ли. Если есть малейший шанс на успех, даже не пытайтесь. Играйте в поддавки. И это послание всем главам: правила остаются прежние, государство по факту централизованное унитарное, не питайте иллюзий, что нынешняя «федерализация» всерьез и надолго. Все скоро вернется на круги своя, шагать надо в ногу, лишняя самостоятельность не приветствуется, тем более в вопросах организации общественно-политической жизни и выборов в регионах и на местах. И вишенка на торте – хорошим губернатором был Фургал, если по его текущей деятельности предъявить оказалось нечего», – отмечает политолог Константин Калачев.

Такого же мнения придерживается и политолог Аббас Галлямов – у задержания Фургала есть политический аспект. При этом он заметил, что некоторые эксперты еще весной предупреждали, что без посадок в губернаторском корпусе не обойтись. «Молох вертикали требует жертв», – считает Галлямов.

По данным источника «Нового Дня», исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края может быть назначена замгубернатора и председатель правительства Севастополя Мария Литовко. При этом в Хабаровском крае скорее всего не успеют назначить дополнительные выборы губернатора на ближайший единый день голосования – 13 сентября. То есть, и.о. будет управлять регионом больше года – до следующих выборов.

Новому губернатору в Хабаровском крае придется разгребать множество политических проблем, считает политконсультант Андрей Перла. «В Хабаровском крае сложилась уникальная ситуация. Поскольку губернатор Фургал был представителем ЛДПР, то эта партия превратилась в «партию власти». Либерал-демократы получили большинство в Законодательном собрании края, в отличие от других регионов России. Сейчас это большинство лишилось лидера, и новому и.о. главы придется как-то иметь с ним дело при принятии бюджета на следующий год и при решении разных текущих потребностей края», – прокомментировал эксперт «Новому Дню».

Перла также выразил надежду, что для задержания губернатора Фургала у правоохранительных органов были действительно серьезные основания, и силовики сумеют убедительно предъявить эти основания общественному мнению. «Потому что найдется очень много людей, кто скажет, что это месть Фургалу за то, что посмел выиграть выборы у господина Шпорта, который руководил Хабаровским краем в течение девяти лет и был благословлен на выборы лично президентом. Понятно, что Фургал выиграл выборы не потому, что его так любили в Хабаровске, а потому что так сильно надоел Шпорт. И ЛДПР получила большинство в Заксобрании Хабаровске не потому, что жители прониклись идеями либеральной демократии имени Жириновского, а потому что они очень сильно хотели проголосовать против «Единой России» и наконец-то получили кандидата, который мог победить ЕР. Поэтому, конечно, то, что произошло с Фургалом, будет воспринято как сигнал региональным элитам, что ссориться с федеральным центром нельзя. И федеральный центр, как крот истории роет медленно, но яму выроет всегда, когда она ему нужна, и всегда возьмет ситуацию в регионах под свой контроль. Это особенно важно сейчас, потому что в сентябре пройдут губернаторские выборы в 18 регионах. И далеко не на всех выборах у ставленников Кремля, особенно из недавно назначенных и.о., такая уж благоприятная ситуация. Честно говоря, большей частью эта ситуация совсем не идеальна и требует очень серьезного внимания», – заключил эксперт.

Москва, Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 09.07.20

СКР проверяет Фургала на причастность к тяжким преступлениям в трех регионах. / Сербию продолжают сотрясать протесты. / Избирком ЯНАО заверил списки кандидатов в депутаты заксобрания от двух партий. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»