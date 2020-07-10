«Не ожидал, что будет всё так жестко»: Фургал отказался признавать вину

Хабаровский губернатор Сергей Фургал не признал вину в организации убийств и покушении на убийство. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников по итогам встречи членов ОНК с задержанным политиком в изоляторе временного содержания столичного полицейского главка на Петровке.

По словам общественника, задержание для Фургала стало неожиданностью. «Ожидал много чего, но не так жестко», – передал Мельников слова губернатора (цитата по «Интерфаксу»).

«Вины не признаю… Сказать, что я возмущен и шокирован, это значит не сказать ничего», – процитировал Фургала член ОНК Борис Клин. По словам правозащитников, выглядел Фургал во время их встречи спокойно и бодро, хотя посетовал, что почти сутки не спал и не успел назначить исполняющего обязанности главы региона.

Политик содержится один в двухместной камере. На условия не жалуется.

Губернатор Хабаровского края был задержан утром 9 июля возле своего дома в Хабаровске сотрудниками СКР и ФСБ и этапирован в Москву. В тот же день следователи предъявили Фургалу обвинение в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей, совершенных в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области, и допросили его в качестве обвиняемого. Допрос продолжался шесть часов. Сегодня, как ожидается, Басманный суд примет решение об избрании для него меры пресечения.

Обновлено. В Басманный суд поступило ходатайство следствия об избрании Фургалу меры пресечения в виде ареста до 9 сентября, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-секретаря суда.

Москва, Наталья Петрова

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