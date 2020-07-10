Суд отправил Фургала под арест. Адвокат заявил об отсутствии политики в деле губернатора

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиненного в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей. Политик пробудет под стражей как минимум до 9 сентября. Фургал заявил в суде о полной непричастности к вменяемым ему преступлениям.

Защита губернатора уже заявила, что будет обжаловать решение об аресте.

По ходатайству следователя, сославшегося на угрозы фигурантам дела и помещение их под госзащиту, судебное заседание проходило в закрытом режиме. Сам Фургал заявил, что ему никто не угрожал, а об угрозах другим фигурантам дела ему неизвестно.

Ранее сообщалось, что задержанный в ноябре прошлого года экс-депутат Законодательной думы Хабаровского края Николай Мистрюков, давший показания против Фургала, взят под госзащиту. Об этом информировал «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Адвокат Фургала Борис Кожемякин заявил в суде, что в деле его подзащитного нет политики. «Политическая мотивированность – не наша тема», – сказал адвокат, отметив, что защита не может раскрыть всю информацию по делу из-за подписки о неразглашении.

Хабаровский губернатор был задержан утром 9 июля возле своего дома в Хабаровске сотрудниками СКР и ФСБ и этапирован в Москву. В тот же день следователи предъявили Фургалу обвинение в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей, совершенных в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области, и допросили его в качестве обвиняемого. Фургал не призвал вину на допросе.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.07.20

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