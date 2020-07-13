Пока Кремль ищет замену Фургалу, разруливать протесты в Хабаровске прибыл полпред Трутнев

В протестующий Хабаровск прилетел зампред правительства РФ, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. По сведениям портала Dvnovosti.ru, полпред прибыл в воскресенье в 16:00 во время очередной акции в поддержку Фургала и провел в Доме приемов регионального правительства закрытое совещание по сложившейся ситуации с участием ряда краевых чиновников. До этого, по данным газеты «Коммерсантъ», Трутнев встречался с руководством силовых структур региона. По неподтвержденной информации, полпред потребовал от должностных лиц из регионального правительства немедленного прекращения протестов, а перед этим обвинил их в организации массовых акций, сообщает издание со ссылкой на источник.

Пока нет информации о том, находится ли полпред до сих пор в Хабаровске или уже вернулся во Владивосток. Отмечается, что информация по графику работы Трутнева в Хабаровске полностью закрыта.

Тем временем, как утверждают источники «Коммерсанта», в Кремле не хотят затягивать с заменой Фургала на посту губернатора Хабаровского края. По мнению собеседников издания, решение об отставке действующего губернатора и назначении врио главы края может быть принято на текущей неделе. По сведениям высокопоставленного федерального чиновника, президентский указ об отставке Фургала «в связи с утратой доверия», вероятно, будет подписан до четверга. Однако, как утверждает источник в Кремле, процесс замедлился из-за проблемы с поиском подходящих кандидатов на данную должность. Эксперты полагают, что Кремль может отсрочить на несколько недель принятие решения по отставке Фургала, чтобы найти подходящую кандидатуру губернатора, которая сможет погасить протесты в регионе.

Собеседники газеты называют пять имен возможных сменщиков действующего губернатора. Как отмечают источники «Ъ», на место Фургала могут рассматривать как экс-сотрудника ФСБ Константина Басюка, который сейчас возглавляет хабаровский аэропорт, так и главу комитета Госдумы по спорту, депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева, а также нынешнего заместителя Фургала Юрия Золочевского, заместителя полпреда президента в ДФО Григория Куранова и экс-зампреда правительства региона Андрея Базилевского.

Ранее источник РИА «Новый День» сообщил, что исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края может быть назначена замгубернатора и председатель правительства Севастополя Мария Литовко, а выборы главы края пройдут в сентябре следующего года.

Напомним, в минувшие выходные в Хабаровске и других городах края прошли несанкционированные митинги и шествия с требованием освободить арестованного губернатора региона Сергея Фургала. В субботу только в краевом центре, по разным оценкам, на улицы вышли от до 35 тысяч человек. В то же время, по информации регионального МВД, в них приняли участие от 10 до 12 тысяч человек. В воскресенье массовые акции продолжились – в Хабаровске прошли три митинга-шествия с требованием освободить губернатора. Последний состоялся ближе к ночи – на улицу, как сообщают местные СМИ, вышли люди в состоянии алкогольного опьянения. В итоге участники третьего митинга «превратили политическую акцию в пьяные разборки», пишет Amurmedia.ru. В результате полицейские задержали четверых нетрезвых агрессивных участников митинга у здания краевого правительства.

Добавим, сегодня власти Хабаровского края выступили с заявлением в связи с массовыми акциями в поддержку Фургала. Обращение к жителям края с призывом «не позволить себя использовать» опубликовано на официальном сайте регионального правительства. Власти призвали местных жителей не поддаваться на провокации и не устраивать массовых беспорядков, напомнив, что «все массовые акции несанкционированны».

В правительстве края при этом отметили, что «понимают чувства людей, которые вышли на улицы и площади», однако указали, что «видят опасную тенденцию». «Среди участников митингов появились люди, которые пытаются спровоцировать беспорядки», – указывается в обращении. «У одних просто «играет кровь», другие же, возможно, наживаются на протесте. Так набирает очки несистемная оппозиция и блогеры, у которых за счет яркого контента растет число подписчиков», – отмечается в заявлении.

«Если вы выступаете против беззакония, сами не нарушайте закон!» – обращаются власти к населению, указывая, что «нельзя допустить массовых беспорядков, столкновений с правоохранительными органами». При этом краевые власти напомнили, что большие скопления людей – это «один из основных очагов распространения инфекции», и в завершение призвали местных жителей «не поддаваться на провокации даже из самых лучших побуждений» и «не позволять себя использовать».

Напомним, в пятницу Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца губернатора Хабаровского края, обвиненного в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей. Фургал пробудет под стражей как минимум до 9 сентября. Губернатор заявил в суде о полной непричастности к инкриминируемым ему преступлениям. Защита главы региона заявила, что будет обжаловать решение об аресте.

Хабаровск, Наталья Петрова

Хабаровск. Другие новости 13.07.20

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