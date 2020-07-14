ЛДПР наметила несколько кандидатов на замену Фургалу

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил имена трех возможных кандидатов на пост врио губернатора Хабаровского края в случае отставки арестованного Сергея Фургала. Политик подчеркнул, что именно представитель ЛДПР должен занять эту должность.

По словам Жириновского, либерал-демократы могут предложить на пост врио главы края председателя комитета Госдумы по промышленности и экономической политике Сергея Жигарева. «Хорошо знает всю промышленность страны», – охарактеризовал лидер ЛДПР своего соратника. В числе других кандидатов – председатель думского комитета по спорту, туризму, молодежи Михаил Дегтярев и депутат Госдумы с Дальнего Востока Андрей Андрейченко. «Мы готовы дать и с Дальнего Востока, и из других регионов, но все связаны с ЛДПР», – заявил Жириновский в эфире RTVI.

Как сообщал «Новый День», Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Его обвиняют в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. В тот период Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд отправил губернатора под арест. Фургал пробудет под стражей как минимум до 9 сентября. Губернатор заявил в суде о полной непричастности к вменяемым ему преступлениям. Накануне защита обжаловала арест политика.

В последние три дня в Хабаровске прошли протесты с требованием освободить Фургала. Самой массовой стала субботняя акция, когда на улицы города вышли, по разным оценкам, от 30 до 35 тысяч человек. Полиция в свою очередь сообщила о 10-12 тыс. участниках протеста.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 14.07.20

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