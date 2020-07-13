Арест Фургала обжалован. В Хабаровске не прекращаются протесты в поддержку губернатора

Защита подала жалобу на решение Басманного суда Москвы об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщил адвокат Борис Кожемякин.

По его словам, защита в апелляционной жалобе просит изменить Фургалу меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена. Сейчас губернатор находится в московском СИЗО «Лефортово».

Как сообщал «Новый День», Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и этапирован в Москву. Его обвиняют в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. В тот период Фургал занимался бизнесом. В пятницу, 10 июля, Басманный суд отправил политика под арест. Фургал пробудет под стражей как минимум до 9 сентября. Губернатор заявил в суде о полной непричастности к вменяемым ему преступлениям.

В Хабаровске и других городах края в минувшие выходные прошли стихийные митинги и шествия с требованием освободить Фургала. Сегодня массовые акции в поддержку губернатора продолжились. В Хабаровске перед зданием краевого правительства на площади Ленина собрались около тысячи человек, сообщает портал dvnovosti.ru. Люди скандировали «Свободу!», «Фургал – наш выбор!» и другие лозунги, а затем начали шествие по центральным улицам Хабаровска.

Полиция пока вмешивается в происходящее. Ранее сегодня региональные власти выступили с заявлением в связи с массовыми акциями. Они призвали местных жителей не поддаваться на провокации и не устраивать массовых беспорядков и столкновений с правоохранителями, подчеркнув, что «все массовые акции несанкционированны».

Накануне в Хабаровск прибыл зампред правительства России, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Он провел несколько совещаний по ситуации в регионе после задержания и ареста губернатора. Сегодня полпред сделал несколько заявлений для прессы. Трутнев объяснил, что приехал в Хабаровск, чтобы убедиться, что управляющая регионом команда «продолжает работать, что выполняются все необходимые для людей функции властей субъекта Российской Федерации» (цитата по РИА «Новости»). По его словам, он провел встречи «с руководством Хабаровского края, с первым заместителем губернатора», «проверял, чтобы все работало штатно».

Комментируя арест Фургала, Трутнев высказал мнение, что правоохранительные органы не пошли бы на задержание губернатора без «стопроцентного железного обоснования», хотя окончательное решение о виновности главы края должен принять суд. Полпред также отметил, что у жителей региона «есть право выражать свое мнение» на «достаточно жесткое, нетривиальное событие». «Сергея Ивановича (Фургала) поддерживало и поддерживает большое количество людей», – добавил Трутнев. На вопрос, почему обвинение Фургалу предъявили спустя 15 лет после совершения инкриминируемых ему преступлений, Трутнев заявил следующее: «Когда человек становится губернатором, о нем говорят все и всё, поэтому информации пошло намного больше».

Полпред также дал оценку работе краевых властей. По его мнению, работа (регионального руководства – прим. ред.) организована плохо». «Мы выделили миллиарды на строительство онкодиспансера, дворца самбо, но ничего не построено», – цитирует Трутнева ТАСС. Он также заявил, что край привлекает недостаточный объем инвестиций. «20 миллиардов от 1,2 трлн рублей, но то, что это для Хабаровского края ничтожно мало, очевидно», – сказал Трутнев, добавив, что «работать можно и нужно лучше».

Москва, Хабаровск, Наталья Петрова

Москва, Хабаровск. Другие новости 13.07.20

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