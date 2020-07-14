В Хабаровске четвертый день идут протесты из-за ареста губернатора. На митинги отреагировал Кремль

Жители Хабаровска во вторник вечером снова вышли на несанкционированную акцию протеста против задержания губернатора края Сергея Фургала.

Люди пришли к зданию регионального правительства. К 19:30 местного времени на площади Ленина собралось не менее 500 человек, сообщает портал dvnovosti.ru. Люди продолжали прибывать. В начале девятого протестующие двинулись шествием по центру города в сторону Амура. Полиция в происходящее не вмешивается.

Ранее сегодня мэр Хабаровска Сергей попросил горожан не устраивать массовые акции из-за ситуации с коронавирусной инфекцией: «Такие митинги в городе не нужны. Они противозаконны и пагубно влияют на здоровье всех тех, кто принимает в них участие».

Сегодня протесты в Хабаровске прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле «понимают эмоциональный посыл жителей», однако, по его мнению, обвинения против Фургала очень серьезны. «Нужно набраться терпения и ждать суда», – добавил пресс-атташе Кремля.

Он также отметил, что протестные акции «обошлись без эксцессов и провокаций», которые правоохранители «обязаны пресекать». При этом Песков допустил рост заболеваемости коронавирусной инфекцией после массовых акций. «В этой связи можно только пожелать, чтобы люди с большим внимание относились к себе», – сказал он.

Песков добавил, что президент пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края и назначении врио главы региона. «Президент все реалии будет принимать во внимание, когда и если он примет решение о назначении временно исполняющего обязанности. Пока такого решения нет», – сказал он.

Сергей Фургал был задержан сотрудниками ФСБ 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Его обвиняют в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 гг. В минувшую пятницу,10 июля, Басманный суд отправил губернатора под арест на два месяца. Губернатор заявил в суде о полной непричастности к вменяемым ему преступлениям. Накануне защита обжаловала арест политика.

В последние три дня в Хабаровске прошли массовые протесты с требованием освободить Фургала. Самой массовой стала субботняя акция, когда на улицы города вышли, по разным оценкам, от 30 до 35 тысяч человек. Полиция в то же время сообщила о 10-12 тыс. участниках протеста.

Хабаровск, Наталья Петрова

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