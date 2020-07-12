Хабаровск снова вышел на протест в поддержку арестованного губернатора

В воскресенье жители Хабаровска снова вышли на акцию протеста с требованием освободить губернатора края Сергея Фургала. Митингующие, как и накануне, прошли по центру города, но участников акции было значительно меньше, передает портал dvnovosti.ru.

Издание отмечает, что сегодня в соцсетях появилось видео, как ОМОН заходит в здание правительства края. Тем не менее, никаких сообщений о применении силы, попытках разгона толпы или задержаниях не было. Сотрудники органов правопорядка ведут себя корректно.

В этой ситуации правительство Хабаровского края вновь обратилось в жителям региона соблюдать порядок и благоразумие. «Уважаемые жители Хабаровского края! На волне желания многих из вас выразить поддержку действующему губернатору Сергею Фургалу стали звучать провокационные лозунги и призывы от представителей несистемной оппозиции. Сохраняйте благоразумие! Напоминаем, что любые митинги сейчас являются несанкционированными. Организаторам и участникам нужно понимать, что они могут быть привлечены к ответственности. Кроме того, в регионе складывается опасная обстановка по распространению covid-19. Берегите себя и своих близких! – говорится в сообщении.

Накануне митинги и шествия прошли в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других городах края. По данным регионального МВД, в них приняли участие от 10 до 12 тысяч человек. СМИ сообщали, что только в Хабаровске, по разным оценкам, на улицы вышли от до 35 тысяч человек.

Как сообщал «Новый День», в пятницу Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края, обвиненного в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей. Политик пробудет под стражей как минимум до 9 сентября. Фургал заявил в суде о полной непричастности к вменяемым ему преступлениям. Защита главы региона заявила, что будет обжаловать решение об аресте.

Хабаровск, Светлана Антонова

Хабаровск. Другие новости 12.07.20

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