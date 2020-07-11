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Суббота, 11 июля 2020, 13:33 мск

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Хабаровский край вышел протестовать: жители региона требуют освободить Фургала

Фото: dvnovosti.ru

Сегодня утром жители Хабаровска и других городов региона вышли на стихийный митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала, который был арестован по обвинению в организации ряда преступлений. Центр города изначально был огорожен забором, но участники акции прорвались через него. Трансляцию протеста вел портал dvhab.ru.

По данным издания, стихийный митинг начался в Хабаровске на площади Ленина. Впоследствии толпа людей пришла к зданию краевого правительства. Собравшиеся скандировали: «Это наш край», «Мы здесь, власть», «Свободу», «Уходи Москва», «Свободу Фургалу». Автомобилисты поддержали эти требования звуками клаксона.

Акции протеста поддержали в Эльбане, Комсомольске, Николаевске и других населенных пунктах региона.

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Во время акции протеста пресс-служба губернатора распространила обращение к жителям края со словами благодарности за поддержку арестованного главы региона. «Спасибо за вашу поддержку. Такого единодушия еще не видел ни Хабаровский край, ни Дальний Восток, ни Россия. Мы уверены, что вы будете услышаны. Все началось с мирной акции поддержки. А ваше шествие по центральным улицам Хабаровска уже сравнили с бессмертным полком», – говорится в заявлении.

Акция протеста в Хабаровске

В администрации губернатора обратились с просьбой не допустить беспорядков и задержаний. «Вы свою позицию высказали. Мы ее разделяем вместе с вами и уважаем, это дорогого стоит. Но мы призываем вас к благоразумию. Агрессия может навредить всем, в том числе и губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Мы просим вас разойтись по домам и вернуться к своим родным и близким. Не слушайте провокаторов и не поддавайтесь их призывам», – подчеркивается в обращении.

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В завершении акции протеста жители Хабаровского края подписывали петицию об освобождении губернатора Фургала.

Как сообщал «Новый День», накануне Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края, обвиненного в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей. Политик пробудет под стражей как минимум до 9 сентября. Фургал заявил в суде о полной непричастности к вменяемым ему преступлениям. Защита главы региона заявила, что будет обжаловать решение об аресте.

Хабаровск, Светлана Антонова

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