СКР проверяет Фургала на причастность к тяжким преступлениям в трех регионах

Следственный комитет РФ проверяет губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации нескольких заказных убийств предпринимателей, на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным в Хабаровском и Приморском краях, а также в Амурской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она добавила, что в ближайшее время в Москве с Фургалом будут проведены следственные действия, ему будет предъявлено обвинение. Следствие готовит ходатайство в суд об аресте задержанного.

Петренко уточнила, что возбуждение уголовного дела против Фургала стало «результатом длительной и кропотливой работы следователей над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области в отношении граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью».

Ранее по этому делу были задержаны и арестованы четверо подозреваемых – все они входили в организованную преступную группу. Им предъявили обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений. СКР не раскрывает имена фигурантов.

Сергей Фургал был задержан утром 9 июля возле своего дома в Хабаровске сотрудниками СКР и ФСБ. Его подозревают в организации покушения на убийство и ряда убийства бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. Политика этапировали в Москву.

В Следсттвенном комитете назвали задержание Фургала работой по «декриминализации обстановки на территории Дальнего Востока, связанной с противодействием организованным преступным группам».

СКР опубликовал видео доставления губернатора в столицу

На кадрах видно, как Фургал выходит из машины с вещами в сопровождении правоохранителей. Затем они поднимаются по трапу самолета.

Москва, Наталья Петрова

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