Кремль отреагировал на задержание губернатора Фургала

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По его словам, президенту «докладывают спецслужбы в установленном порядке».

Решение об отставке Фургала в связи с утратой доверия не принято, добавил пресс-секретарь главы государства, допустив ее возможность. «По увольнению по недоверию, будет или не будет, – если и когда президент примет решение, а такое решение он может принять на основе материалов следствия, мы вас об этом проинформируем», – пообещал Песков журналистам.

Представитель Кремля при этом отметил, ему больше «нечего сказать и нечего добавить» к информации СК РФ о задержании Фургала.

Вопрос о том, понятна ли президенту избирательность следственных органов относительно показаний на губернаторов – когда есть реакция на показания против одних глав регионов и отсутствует на показания о других, Песков переадресовал в СКР. Он добавил, что вряд ли можно не принимать во внимание показания, которые указывают на причастность к убийству или организации убийства. «Не думаю, что такие показания даются на многих», – заметил пресс-атташе Кремля. Журналисты уточнили, что такие показания были даны на Андрея Турчака в его бытность губернатором Псковской области. Речь идет о деле о покушении на журналиста Олега Кашина. Песков на это ответил, что показания «должны быть доказаны в суде», и «одних показаний недостаточно». «Еще раз говорю: будет следствие и будет суд», – резюмировал он.

Добавим, что Песков предпочел не комментировать заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что вся фракция либерал-демократов в Госдуме может уйти в отставку в знак протеста против задержания Фургала.

Как сообщал «Новый День», Сергей Фургал был задержан сегодня утром возле своего дома в Хабаровске сотрудниками СКР и ФСБ. Его подозревают в организации покушения на убийство и ряда убийства предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. В тот период политик занимался бизнесом. Кроме того, следователи проверяют Фургала на причастность к особо тяжким преступлениям, совершенным в Хабаровском и Приморском краях, а также в Амурской области.

Москва, Наталья Петрова

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