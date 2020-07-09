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Четверг, 9 июля 2020, 13:40 мск

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«Как при Сталине начинаете действовать…» Жириновский пригрозил протестом после задержания Фургала

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Депутаты и чиновники, входящие в ЛДПР, могут сложить полномочия в знак протеста против жесткого задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Мы можем вывести всех депутатов фракции ЛДПР к Лефортово и стоять там, пока не освободят Фургала. В качестве протеста можем сложить полномочия. Надо – фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда. Пусть весь мир узнает, что за бардак в стране», – подчеркнул политик.

Жириновский выразил резкое возмущение ситуацией с задержанием Фургала. «Вам Конституция нужна – мы вам дали Конституцию! А вы нам наручники на руки надеваете? Бессовестные! – возмутился он. – Сидите в высоких кабинетах, и как при Сталине начинаете действовать! Но Бортников – не Берия. И воронков у вас не хватит. И мы не негры. Если мы все выйдем, никакая вас Росгвардия не спасет, и армия будет на нашей стороне. Они и сегодня на нашей стороне».

«Вы сами будете скрывать, что вы из «Единой России»! – обратился лидер ЛДПР к депутатам, входящим в самую крупную фракцию Госдумы. – Вы здесь смелые, а выйдите в любой город России – вас закидают камнями, если узнают, что вы из «Единой России». В сети войдите, посмотрите – что там происходит».

«Впереди самые тяжелые годы, голод, болезни, чума у наших границ!» – заявил Жириновский. В финале своей речи он сообщил оппонентам, что «руки у вас грязные, и мысли поганые».

После выступления Жириновского спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил выступающих лидеров фракций «руководствоваться законом, эмоции здесь плохой помощник». Такие неприятные ситуации были в жизни всех политических партий, отметил он, и призвал «не переносить это в плоскость шантажа и революций».

Москва, Татьяна Дорофеева

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