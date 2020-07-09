«Дело Фургала»: Кремль послал сигнал регионам – «правила прежние»

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала – четкий сигнал Кремля для оппозиционных и несистемных политиков даже не пытаться пройти во власть. Такое мнение высказал известный политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По его оценке, в такой ситуации предстоящие региональные выборы наверняка вновь пройдут без реальной конкуренции для провластных кандидатов.

«Его (Фургала) задержание – это приведение Хабаровского края к общему политическому знаменателю. Это недвусмысленный сигнал всем участникам предстоящих в сентябре губернаторских выборов – не стоит бороться за победу над кандидатами Кремля, ибо если победите, жизнь медом не будет. До конца срока в кресле усидите вряд ли. Если есть малейший шанс на успех, даже не пытайтесь. Играйте в поддавки», – отметил эксперт на своей странице в «Фейсбуке».

По его мнению, задержание хабаровского губернатора также показывает, что российская федерализация – скорее миф, чем реальность. «И это послание всем главам – правила остаются прежние, государство по факту централизованное унитарное, не питайте иллюзий, что нынешняя «федерализация» всерьёз и надолго. Все скоро вернется на круги своя, шагать надо в ногу, лишняя самостоятельность не приветствуется, тем более в вопросах организации общественно-политической жизни и выборов в регионах и на местах», – подчеркнул Калачев.

При этом политолог обратил внимание на непоследовательность происходящего. «Что это у нас за политическая система такая, что люди избирают всё это время «убийцу и организатора преступной группы»? (как говорит следствие). Человек был не просто на виду, а в фокусе внимания и каждые выборы просто неизбежно поднимают всю муть на поверхность. Что это у нас за правоохранительные органы, которые заподозрили что-то неладное только через 15 лет?» – отметил Калачев и напомнил, Фургал был депутатом Законодательного Собрания Хабаровского края с 2005 года, а с 2007 три раза избирался в депутаты Государственной Думы.

Как сообщал «Новый День», губернатор Хабаровского края задержан по подозрению в причастности к убийствам нескольких предпринимателей, совершенных в 2004-2005 годах. По версии следствия, политик был организатором преступлений.

Напомним, в ноябре прошлого года в Москве был арестован экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, его с тремя сообщниками подозревают в двух убийствах и покушении, совершенных в 2004-2005 годах. Мистрюков много лет был деловым партнером нынешнего хабаровского губернатора.

Фургал возглавил Хабаровский край в сентябре 2018 года. Он баллотировался от ЛДПР и во втором туре обошел действующего губернатора от «Единой России» Вячеслава Шпорта, набрав почти 70% голосов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.07.20

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