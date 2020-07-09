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Четверг, 9 июля 2020, 12:26 мск

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«Пахнет переделом собственности»: Жириновский отказался исключать Фургала из ЛДПР

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

ЛДПР не будет исключать из партии губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который был задержан сегодня утром по подозрению в организации убийств в 2004- 2005 годах. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский.

Случившееся он назвал ЧП. «Губернатор – не преступник, он никуда не сбежит, – отметил Жириновский. – С бандитами так действуйте, а это высшее должностное лицо».

Как считает лидер ЛДПР, задержание Фургала «пахнет переделом собственности». «Остаются еще лакомые кусочки, мощные заводы рентабельные с хорошей продукцией – надо прибрать к рукам», – заявил Жириновский.

По его словам, при Фургале в Хабаровском крае «все показатели лучше, чем при прежнем губернатора Шпорте». «Пусть избиратели края видят, что Фургал был лучшим губернатором за всю историю края», – сказал политик, отметив, что «Фургала убрали, на днях уберут [губернатора Владимирской области Владимира] Сипягина».

«Мы защищали и будем защищать наших людей. Никогда Фургала из партии не исключим», – заключил Жириновский.

Москва, Татьяна Дорофеева

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© 2020, РИА «Новый День»

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