Губернатор Хабаровского края задержан по подозрению в заказных убийствах бизнесменов

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан по подозрению в причастности к убийствам нескольких предпринимателей, совершенных в 2004-2005 годах. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. По версии следствия, политик был организатором убийств и организатором покушения на убийство.

Фургалу инкриминируется несколько статей Уголовного кодекса – убийство двух или более лиц, убийство лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга, убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом, убийство группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, приготовление к этим преступлениям и покушение на эти преступления (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пункты «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Хабаровского губернатора задержали в рамках расследования «многоэпизодного уголовного дела в отношении преступной группы, причастной к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области», говорится в сообщении. Оперативное сопровождение по делу осуществляет ФСБ России. Как уточнила пресс-служба главы Хабаровского края, Фургал был задержан утром 9 июля возле своего дома.

СКР опубликовал видео задержания Сергея Фургала

В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение, сообщила представитель СКР Светлана Петренко, отметив, что следствие готовит обращение в суд для избрания в отношении него меры пресечения в заключения под стражу.

«По делу, кроме Фургала, ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений», – добавила Петренко. При этом она не уточнила имен других фигурантов дела и жертв преступлений.

В настоящее время продолжаются активные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств вины участников преступной группы в инкриминируемых им деяниях. Кроме того, следователи проверяют их причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области.

Сейчас Фургала этапируют в Москву. Меру пресечения ему изберет Басманный районный суд города, уточняет «Коммерсантъ».

В деле Фургала значатся как минимум два эпизода убийства и одно покушение на убийство, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его сведениям, речь идет об убийствах хабаровских предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году и покушении на амурского бизнесмена Александра Смольского.

В то же время источник РИА «Новости» сообщил, что Фургалу вменяют два эпизода убийства, где он выступил организатором.

Напомним, в ноябре прошлого года в Москве был арестован экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, его с тремя сообщниками подозревают в двух убийствах и покушении, совершенных в 2004-2005 годах. Речь идет как раз об убийствах Зори и Булатова и покушении на Смольного. Мистрюков много лет был деловым партнером нынешнего хабаровского губернатора Сергея Фургала. Судя по всему,

Сергей Фургал возглавил Хабаровский край в сентябре 2018 года. Он баллотировался от ЛДПР и во втором туре обошел действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта, набрав почти 70% голосов. До этого Фургал избирался в Госдуму пятого, шестого и седьмого созывов.

Москва, Хабаровск, Наталья Петрова

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