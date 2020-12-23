Госдума разрешила Путину еще дважды баллотироваться в президенты

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об обнулении президентских сроков Владимира Путина, который позволит ему еще два раза баллотироваться на пост главы государства.

Одобренные поправки приводят закон о выборах президента в соответствие с новыми положениями Конституции. В частности, документ дает право действующему президенту России вновь участвовать в выборах и занимать высший пост в стране.

Отметим, что до внесения изменений в Конституцию одному и тому же человеку запрещалось занимать должность президента России более двух сроков подряд. Согласно новым нормам, к нынешнему президенту применяются ограничения по числу сроков на посту главы государства, но без слова «подряд», при этом не учитываются его прежние президентские сроки, которые он занимал до вступления в силу поправок в Основной закон РФ.

Кроме того, в развитие новых конституционных норм поправки вводят дополнительные требования к кандидатам на высший пост. Президентом России «может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа», следует из законопроекта. Это требование не распространяется на граждан России, у которых было гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в состав России. В этом контексте речь идет о жителях Крыма.

Напомним, поправку об «обнулении» президентских сроков Владимира Путина в марте этого года предложила депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова. В июле по итогам всероссийского голосования по поправкам в Конституцию это положение было включено в Основной закон страны.

На пресс-конференции 17 декабря Владимир Путин заявил, что еще не решил, пойдет ли на президентские выборы в 2024 году.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.12.20

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