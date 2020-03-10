В «Единой России» решили обнулить президентские сроки Путина

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента первая женщина-космонавт, депутат от «Единой России» Валентина Терешкова поддержала идею коллеги по фракции Александра Карелина внести поправку о самороспуске Госдумы и предложила обнулить президентские сроки в Конституции. Что касается поправок в Основной закон, то их Терешкова назвала своевременными и правильными.

«[Александр Карелин] сказал очень важные слова – мы должны быть честными перед своими избирателями, – заявила Терешкова. – Считаю, что только так мы и должны поступать, поэтому поддерживаю это предложение. Мы видим, как меняется мир, жизнь, должны меняться и мы, соответствуя общей динамике этих кардинальный перемен».

Депутат подчеркнула, что изменения в Основной закон – решение необходимое и правильное, отвечающее задачам развития России. «Почему-то за пределами России нашлось очень много тех, кому не нравятся наши поправки. Казалось бы, какое их дело? Значит – у них были далеко идущие недружественные планы в отношении России, и, внося поправки, мы эти планы, что называется, тормознули», – сказала Терешкова.

При этом парламентарий сообщила, что провела много встреч с избирателями, и все они высказывали пожелания, чтобы Путин или остался в кресле президента, или при условии обновления власти, «все-таки был рядом» – чтобы в случае, если «пойдет что-то не так, он мог поддержать».

Что касается Госсовета, то вопрос у населения единственный: пойдет ли туда Путин, отметила депутат. «Иногда даже имени его не упоминают, но по сути говорят о нем», – доверительно сообщила Терешкова с думской трибуны.

В то же время парламентарий заявила, что можно вообще убрать из Конституции ограничение по срокам – или предусмотреть для действующего президента возможность вновь избираться на эту должность «уже в соответствие с обновленной Конституцией».

Думский зал встретил это предложение жидкими аплодисментами. «Я не знаю, готов ли будет сам Владимир Владимирович Путин участвовать в этих выборах. Но сама такая возможность для действующего президента, учитывая его мощнейший авторитет, это стабилизирующий фактор для нашего общества, развития страны, проведения преобразований, гарантия устойчивости», – подчеркнула Терешкова, пояснив, что вносит это предложение «для людей», что по ее словам, охладит пыл тех, кто пытается раскачивать ситуацию.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь предложил провести по этому вопросу консультации с Владимиром Путиным и руководителями всех фракций.

Лидер думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов со своей стороны заявил, что предложение Терешковой об обнулении президентских сроков после принятия поправки в Конституцию будет поддержано «единороссами», когда оно будет оформлено.

Госдума объявила перерыв на полтора часа для проведения консультаций.

Москва, Татьяна Дорофеева

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