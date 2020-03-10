Перспектива досрочных выборов: в Госдуму сегодня внесут предложение о самороспуске

В Госдуму будет внесена поправка о досрочных выборах в нижнюю палату Федерального собрания. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат от «Единой России» Александр Карелин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

По его словам, судя по поправкам к Конституции, будет усилена роль партии «Единая Россия» и «усилена роль большинства нашего населения через представительство в Госдуме и Совете Федерации». «Я считаю, что было бы честным провести новые выборы под такие наши возможности», – заявил Карелин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, поинтересовался, намерен ли депутат оформить это предложение в виде поправки, которую планирует предложить для рассмотрения сегодня в зале». «Да, именно так», – подтвердил Карелин.

«У вас есть такое право, готовьте эту поправку», – ответил Володин, пояснив, что предложение о самороспуске будет рассмотрено в соответствии с нормами регламента.

В то же время депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов, который ранее на заседаниях отмечал, что новые выборы в нижнюю палату парламента могут состояться менее, чем через год, обратил внимание на события почти 30-летней давности. «Невольно вспомнил 1993 год, когда Ельцин издал указ о роспуске Совета депутатов», – сказал Харитонов, напомнив о сложной экономической ситуации в мире и положении дел в связи с заболеванием коронавирусом. «Наверное, надо остановиться, перебороть эти вопросы сообща. А мы сегодня самораспускаться. Не забывайте 93 год, к чему он привел, и как была проголосована конституция в 1993 году», – подчеркнул депутат.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.03.20

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