Жириновский: Пусть президента назначает Госсовет, а Госдуму – досрочно распустить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости провести досрочные парламентские выборы в России после принятия поправок в Конституцию. Такое заявление политик сделал во вторник перед пленарным заседанием Госдумы, на котором депутаты во втором чтении рассмотрят президентский законопроект об изменении Основного закона страны.

По словам Жириновского, фракция ЛДПР в Госдуме поддержит поправки в Конституцию во втором чтении, сообщает «Интерфакс». При этом лидер либерал-демократов предложил провести досрочные выборы в Думу – «если эта обновленная конституция вступает в силу в апреле», после всероссийского голосования (цитата по РИА «Новости»).

Свою позицию он обосновал следующим образом: «Потому что должен действовать новый парламент с обновленным полномочиями». По словам главы ЛДПР, выборы можно провести 20 сентября.

Кроме того, Жириновский предложил предложил изменить порядок избрания президента РФ. По его словам, с 2024 года президента нужно назначать решением Госсовета. По его словам, в этот «конституционный орган» следует собрать «лучших людей страны – лучших ученых, депутатов, министров, губернаторов», и «пусть они и решают, кто будет главой государства». Как отметил политик, такие выборы можно провести «в мае 2024 года», по истечении срока полномочий у действующего президента. По мнению Жириновского, сейчас на выборы идут «парикмахеры, манекенщицы, лесорубы». Более того, добавил он, что плохо, когда у нас страну трясут «шесть месяцев каждые шесть лет».

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 10.03.20

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