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Воскресенье, 22 марта 2020, 16:06 мск

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В Екатеринбурге прошел карантинный пикет против поправок в Конституцию (ФОТО)

В Екатеринбурге оппозиционеры вышли на пикет против обнуления президентских сроков, несмотря на карантинные меры в городе. Акция собрала около 30 человек, из них всего один был в маске. Как рассказали организаторы, они уточняли у чиновников министерства общественной безопасности, можно ли им пользоваться медицинскими масками, но ответ был однозначный – скрывать лицо нельзя.

Пикет организовали представители партий «Яблоко», «Парнас» и движения «Екатеринбург за свободу». Участники стояли на перекрестке Шаумяна – Ясная около часа под сильным снегом и держали плакаты с призывами отменить поправки к Конституции, обнуляющие президентские сроки Владимира Путина. «Я обязательно приду 22 апреля и проголосую против поправок. Считаю, мы должны все так поступить», – сказал мужчина, держащий рисунок с перечеркнутой короной.

Другие оппозиционеры заявили, что всероссийское голосование надо бойкотировать. При этом они собираются стать независимыми наблюдателями, чтобы подсчитать число проголосовавших на участках.

Председатель свердловского отделения партии «Яблоко» Сергей Хореженко отметил, что прохожие высказывают одобрение протестной акции. «По моим наблюдениям, именно эта поправка, об обнулении сроков, стала последней каплей для людей. Раньше они думали, ну поправки в Конституцию, и что такое. А сейчас люди воспринимают это как обман», – прокомментировал он «Новому Дню».

Добавим, что за пикетом наблюдали шестеро полицейских, которые стояли поодаль от протестующих, и один сотрудник МОБ. На протяжении всей акции они не делали участникам никаких замечаний.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.03.20

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Метки / Конституционная реформа-2020

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