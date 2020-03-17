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Вторник, 17 марта 2020, 15:56 мск

Новости Екатеринбург

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В Свердловской области подтвержден первый случай коронавируса

В Свердловской области подтвержден первый случай коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев. «Заболела девушка, которая прилетела из Италии. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, а люди, которые с ней контактировали, отправлены на карантин», – заявил глава региона.

Он также напомнил, что коечный фонд в Свердловской области «превышает полторы тысячи мест». «У нас больше 2 тысяч пульсоксиметров, больше 1,5 тысячи аппаратов ИВЛ. В аптеках региона имеется двухмесячный запас противовирусных препаратов, а в наличии есть больше 500 тысяч медицинских масок. Кроме того, в Свердловской области есть два предприятия по производству таких масок. Уверяю вас, ситуация находится под нашим контролем», – сказал он.

Напомним, сегодня утром прошла пресс-конференция представителей минздрава Свердловской области и управления Роспотребнадзора, в ней также принимал участие заместитель Куйвашева Павел Креков – все они говорили, что коронавируса в регионе нет.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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