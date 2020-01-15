Имиджевый ход, недоверие к старому и подготовка к выборам-2024. Политологи об отставке правительства и кандидатах в новый кабмин

Отставка правительства стала неожиданностью для одних и логичным следствием провала в реализации нацпроектов для других. Кто сохранит портфели, а кто потеряет, и кого россияне точно не увидят во главе кабинета министров – читайте в комментариях экспертов «Новому Дню».

Политолог Александр Белоусов сообщил агентству, что решение было неожиданным: «Этого никто не ждал, конечно. Я считаю, что это, с одной стороны, попытка перезагрузить всю ситуацию в России накануне выборов 2021 года, добавить социального оптимизма, новых решений позитивных. Возможно, это частично отложенная реакция на пенсионную реформу, потому что она серьезно подорвала авторитет власти, показатели начали после нее ползти вниз, и даже спустя полтора года все это чувствовалось, ощущение социального пессимизма не удавалось до сих пор переломить».

Он пояснил, что пока сложно прогнозировать, сколько человек сохранят портфели: «Ротация будет, думаю, до трети министерских портфелей. Но самое главное – Медведев. Министров знают не все, а Медведева все – и отношение к нему не самое лучшее. Думаю, у разных слоев общества есть запрос на то, чтобы те или иные министры поменялись. Думаю, под угрозой Васильева, Скворцова, потому что медицина одна из ключевых проблем в обществе. Думаю, сохранится финансовый блок и новоназначенные министры, в их числе Якушев и Кобылкин, они молодые и энергичные».

Что до нового главы правительства, то, по его словам, это будет новый человек. «Мы можем увидеть неожиданного человека на посту премьер-министра. Сложно себе представить Собянина премьером. Это должна быть чистая фигура, за которой нет шлейфа проблем. Я думаю, это вряд ли преемник, еще четыре года, так рано преемников из кармана не достают. Задачей нового премьера будет создать позитивный климат в стране накануне выборов 2024 года», – добавил собеседник «Нового Дня».

Политолог Марат Баширов, напротив, отметил, что отставка была для него ожидаемой. «Я писал об этом несколько постов несколько дней назад, что после послания будет анонсирована кадровая ротация в правительстве. Президент трезво оценил реализацию нацпроектов этим составом и решил не доверять нынешнему правительству реализацию послания. Это реакция на то, что он почувствовал, на обратную связь», – сказал он «Новому Дню».

По словам Баширова, шанс сохранить портфели есть у министров энергетики, промышленности, экономики, а вот у министров социального блока таких шансов почти нет. Что до фигуры нового главы правительства, то, по словам собеседника агентства, это будет «человек, который с колес должен начать реализовывать послание». «Лучше если он уже где-то его пытался реализовывать и успешно реализовывал, чтобы опыт можно было тиражировать. Это будет жесткий технократ с опытом хорошего госуправления – их по пальцам можно пересчитать», – сказал Баширов.

О том, что решение стало логичным после заявлений Путина в послании Федеральному собранию, сказал и политолог Аббас Галлямов. «Голосование Госдумы расширяется с кандидатуры премьера до кандидатур всех членов кабинета, объем полномочий ГД возрастает. В нынешней политической ситуации, когда большинство и так лояльно президенту, это неважно. Но на будущее это можно интерпретировать как расширение полномочий нижней палаты парламента. У меня даже появилась мысль, что Путин это место готовит для себя: преемника он отправит в президенты, а сам будет не премьер-министром, как это было при Дмитрии Медведеве, а сам станет спикером Госдумы», – отметил эксперт.

С посланием связал отставку правительства и политолог Сергей Мошкин. «Уход правительства Медведева нужен для общей драматургии вокруг судьбоносного послания. Чтобы усилить общее впечатление от решительности и нацеленности президента на перемены», – посчитал он.

Политолог Евгений Минченко пояснил «Новому Дню», что за отставкой правительства должны последовать позитивные перемены: «Правительство находилось в имиджевом кризисе. Понятно, что даже если сейчас были бы достигнуты успехи в социальной сфере и экономике, это не дало бы прироста рейтингов. Накопился эффект усталости. Подъем надо было связать с новой командой».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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