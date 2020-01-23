«Взрыв» политической системы России: последствия непредсказуемы

В России произошел взрыв политической системы, после чего события в стране могут развиваться в непредсказуемом русле. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой, комментируя заявленную конституционную реформу и обновление кабинета министров. По оценке эксперта, страна вновь оказалась переходном состоянии, результат которого пока не очевиден.

Как считает Неживой, новое правительство РФ – переходное. «Это техническая команда, которая должна обеспечить переход в новое состояние. Какое состояние – мы увидим. Явно просматривается, что это уход от неолиберальной глобализации правительства Медведева. Новое правительство набирается по очень конъюнктурным соображениям. Многие суетятся, пытаются пристроить своих людей. Насколько я понимаю, произойдут перестановки и в администрации президента», – считает политолог.

В то же время он обратил внимание, что многие назначения в новый кабинет министров весьма спорные. «Например, Марат Хуснуллин (бывший вице-мэр Москвы, ныне – вице-премьер) попал правительство. Считается, что он – креатура Собянина. Но я думаю, что он попал благодаря личным связям. Этот человек наделал в Москве таких дел, что по-хорошему по нему следственные действия нужно проводить, а не в правительство брать. Андрей Белоусов (первый вице-премьер) – один из основных идеологов того, что Россия должна иметь собственное технологическое лицо в 21 веке. Но его представление очень узкое, у него примитивные взгляды», – полагает Неживой.

При этом он обратил внимание, что, согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, чиновники не могут занимать высокие должности, имея двойное гражданство, но это правило пока нарушается. «У Хуснуллина – мама гражданка Британии. В отношении него есть вопросы. Ирина Роднина в Конституционном собрании – гражданка Америки. И такая же тема еще по нескольким назначенцам. Зачем нужно было говорить одно, а потом приглашать этих людей?» – сказал он.

По его словам, спешка и сумбур, которые сейчас наблюдаются в политической жизни страны, могут быть связаны с предстоящими президентскими выборами в США. «То, что произошло – большой сюрприз для многих. Я считаю, что торопливость связана с выборами в Америке. Вопрос, останется ли Трамп или победят его противники. На этом фоне группа людей в России решила сделать ход конем. И это в общем-то прогрессивное стремление – это уход от состояния неолиберальной глобализации, где Россия играла роль сырьевого придатка. Технологически мы очень здорово отстаем. Правительству Медведева, видимо, были поставлены задачи не приветствовать развитие науки, технологий, обрабатывающей промышленности», – отметил политолог.

В нынешний ситуации, как сказал эксперт, «вся политическая настройка Медведева потеряла экономический базис». «Система последних лет – не зря ее называли застоем – существовала таким образом: часть людей поделила зоны влияния, и это все больше выходило за рамки корпоративной этики, начались конфликты. И самое страшное для этой системы – она стала невыгодна части ресурсных людей. Нынешняя спешка явно чем-то вызвана. Сейчас группа людей стремится удержаться во власти. Но может так получиться, что они подошли к снаряду, который не в силах поднять. Мы явно видим переходное состояние, и пока одна часть его «прохлопала», другая – устремилась в этот переход», – сказал Неживой.

По его мнению, в такой ситуации возможно ухудшение внешнеполитической ситуации, поскольку отказ неолиберальной линии идет «в пику мощному международному тренду». «Это явный сюрприз на международной арене. Правительство Медведева имело своих покровителей на Западе», – подчеркнул он.

В то же время, как считает эксперт, передел сфер влияния в России может привести к неожиданным последствиям. «Это раздел власти между группировками. Население ни при чем, оно смотрит, оно – статист. Когда наступит хаос, активная часть населения начнет играть роль... Сейчас у нас ситуация энтропии, у нас произошел взрыв, а во что это выльется, мы увидим позже. Власть упала, поднялась муть, а кто в ней рыбу словит – вопрос. Ловить будут многие», – заключил Неживой.

Москва, Мария Вяткина

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