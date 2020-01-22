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Среда, 22 января 2020, 11:30 мск

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«Прокуратура завоевала большой авторитет»: в Совете Федерации не все поддержали отставку Юрия Чайки

Фото: Генпрокуратура РФ

Сегодня Совет Федерации одобрил отставку Юрия Чайки с должности генерального прокурора РФ. Сенаторы единогласно решили голосовать по этому вопросу тайно, а итоге предложение поддержали 158 представителей регионов, один воздержался, и один оказался против.

«Решение принято, Юрий Яковлевич Чайка освобожден от должности генпрокурора Российской Федерации», – сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко и поблагодарила Чайку за работу, подчеркнув, что «авторитет прокуратуры у нас непререкаем, эффективность ее работы ни у кого не вызывает сомнений».

Матвиенко выразила убежденность, что в должности полпреда Северокавказского округа имеющий огромный опыт Чайка справится со всеми возникающими проблемами.

Экс-генпрокурор поблагодарил сенаторов за долгую совместную работу и отметил, что для него было «большой честью возглавлять российскую прокуратуру на протяжении 14 лет, а если вспомнить 99 год, где я исполнял обязанности, то более 14 лет, это пятый показатель за всю историю российской прокуратуры из 53 прокуроров». «Прокуратура завоевала большой авторитет, и не только в Российской Федерации, но и на международной арене. Это общепризнанный факт», – заявил Чайка.

Кремль объявил об освобождении Чайки поста генпрокурора в связи с переходом на другую работу 20 января. На должность генерального прокурора президент Путин внес кандидатуру заместителя главы Следственного комитета РФ Игоря Краснова. Чайке глава государства предложил занять пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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