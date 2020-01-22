Путин отправил Чайку полпредом на Северный Казказ, а его предшественника вернул в Москву

Владимир Путин своим указом назначил экс-генпрокурора Юрия Чайку полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Бывший полпред Александр Матовников получил назначение в Минобороны – он утвержден на посту заместителя главкома Сухопутных войск России. Генерал-полковник Александр Ленцов, занимавший должность замглавкома, назначен советником министра обороны РФ. Соответствующие указы президента РФ опубликованы на сайте Кремля.

Как сообщал «Новый День», ранее в среду, 22 января, Совет Федерации освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора. Накануне Владимир Путин предложил Чайке должность полпреда на Северном Кавказе, тот согласился. Чайку на посту генпрокурора сменил Игорь Краснов, занимавший должность зампредседателя Следственного комитета РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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