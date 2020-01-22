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Среда, 22 января 2020, 12:08 мск

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Совет Федерации утвердил Игоря Краснова в должности генерального прокурора РФ

Совет Федерации согласовал назначение на должность генерального прокурора РФ предложенную президентом кандидатуру Игоря Краснова, который до этого являлся заместителем председателя Следственного комитета РФ. За проголосовали все 163 сенатора, участвующие в пленарном заседании. Краснов принес присягу, поклявшись при осуществлении полномочий генпрокурора свято соблюдать Конституцию и законы РФ.

Выступая перед сенаторами, Краснов назвал «весьма эффективной» систему органов правопорядка, которая сформировалась в России. В число наиболее важных направлений своей работы он, в частности, включил защиту трудовых прав граждан, прав на охрану здоровья и медицинскую помощь, защиту прав ветеранов и несовершеннолетних.

При этом Краснов признал высокие риски хищения бюджетных средств при реализации национальных проектов. «Полагаем, будет правильным, чтобы по тем направлениям, которые государством обозначены в числе приоритетных, у прокуратуры был собственный план на случай отступления правоприменителями от требований закона», – сказал он, подчеркнув, что следует «нацелить прокуроров на реальную защиту прав граждан, а не на повышение статистики».

Кроме того, как отметил Краснов, отдельное внимание будет уделено борьбе с коррупцией. «Коррупция разлагает как деловую среду, так и государство в целом. Связано это с возможностью чиновника распоряжаться не принадлежащими ему государственными средствами», – пояснил он.

При этом прокурорские работники должны сосредоточиться на отраслях, наиболее подверженным криминализации – в частности, речь идет о ЖКХ, «состояние которого часто определяет отношение граждан к государству в целом», обеспечении жильем льготников и защите окружающей среды.

«Осознаю свою личную ответственность за общее дело обеспечения правопорядка на территории РФ», – заключил он.

Сенатор Людмила Нарусова, в свою очередь, поинтересовалась у кандидата на должность генпрокурора, намерен ли он в ближайшее время проверить всех региональных прокуроров на предмет исполнения закона – в частности, в сфере обеспечения сирот жильем и переселения граждан из аварийных домов. «Бывают региональные прокуроры, которые в этом смысле стоят на стороне не населения, а руководителей регионов», – пояснила она.

«Необходимо сначала вникнуть в работу, узнать коллектив, – ответил Краснов, пообещав, тем не менее, что «будет дана оценка работы каждому прокурору субъекта федерации и каждому работнику прокуратуры».

Вопрос сенатора Светланы Горячевой о том, будет ли усилен прокурорский надзор за работой Следственного комитета, судя по всему, вверг зампреда СК РФ в замешательство. В итоге он сообщил, что «возможности надзорных органов обширны, потенциал реализации далеко не исчерпан», и «целесообразно сосредоточиться на результативности полномочий, которыми прокуратура уже обладает».

После принесения Красновым присяги и поздравлений спикер верхнец палаты парламента Валентина Матвиенко вручила Краснову копию постановления Совета Федерации о назначении его генеральным прокурором. «Чтобы он уже ушел с уверенностью, что он точно назначен генеральным прокурором», – сказала Матвиенко.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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