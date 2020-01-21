Путин и Мишустин поставили задачи новому правительству

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал состав нового правительства, а президент Владимир Путин напутствовал новый кабмин. Мишустин поручил новому составу правительства РФ оперативно заняться внесением поправок в бюджет для исполнения послания президента. Глава государства в свою очередь напомнил министрам о необходимости повышения благосостояния граждан и «позиции нашего государства в мире». Он попросил сделать все зависящее, чтобы эти цели были достигнуты.

Владимир Путин отметил, что новое правительство получилось сбалансированным, так как есть представители прежнего состава, но есть и обновление, что позволит «выйти на новый результат». «Безусловно, важнейшей задачей является повышение благосостояния наших граждан и укрепление нашей государственности и позиций нашего государства в мире», – сказал Путин.

Фото: пресс-служба Кремля

Обращаясь к членам нового кабмина президент сказал: «Уверен, что это будет в жизни каждого из вас серьезным испытанием и серьезным событием. Я искренне желаю всем вам успехов». Он также обратил внимание министров на то, что в успехе российского правительства нового состава заинтересованы не только новые его члены, но и вся страна.

В ходе первого заседания правительства нового созыва Мишустин заявил, что необходимо более активно реализовывать нацпроекты, а все члены кабмина несут персональную ответственность в этой сфере. «Нам надо более активно реализовывать национальные проекты, чтобы люди почувствовали изменения в своей жизни в ближайшее время и вокруг себя. Надеюсь, что это будет не в отдельных городах, а будет происходить по всей стране», – сказал он.

Кроме того премьер призвал внести соответствующие поправки в бюджет, которые позволят реализовать социальную часть послания президента. «В ближайшее время нам необходимо внести поправки в федеральный бюджет, которые касаются всех социальных выплат, о которых говорил президент в послании. Прошу заняться незамедлительно. Поговорим об этом на заседании. Люди должны получить деньги, что им причитаются в соответствии с положениями, которые были озвучен», – сказал Мишустин.

Помимо этого премьер-министр поставил задачу запустить новый инвестиционный цикл и создать условия для роста экономики. Этого, по его мнению, можно достичь за счет максимально быстрой реализации задач по демографии, здравоохранению, росту благосостояния. Он призвал кабмин думать о том, как оправдать доверие, оказанное им президентом РФ

Фото: пресс-служба Кремля

Как писал «Новый День», сегодня, 21 января, указом президента была изменена структура правительства. Из документа следует, что в новом кабмине будет 9 вице-премьеров вместо прежних 10. Кроме того, упразднено Министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли Минэкономики. Деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА будет руководить непосредственно правительство РФ, а деятельностью Росимущества – Минфин.

Напомним, 15 января Владимир Путин отправил в отставку правительство под руководством Дмитрия Медведева. Глава государства предложил кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность нового премьера. 16 января Госдума единогласно согласовала его кандидатуру.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.01.20

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