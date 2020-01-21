Президент России подписал указ о новой структуре правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ о новой структуре правительства РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у премьер-министра будет 9 заместителей, в том числе один первый.

Правительство, в числе прочего, будет руководить деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА. Руководить деятельностью Федерального агентства по управлению государственным имуществом будет министерство финансов Российской Федерации.

Министерство по делам Северного Кавказа упразднено, его функции отошли министерству экономического развития.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 21.01.20

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