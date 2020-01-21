Михаил Мишустин представил президенту РФ новый состав правительства (СПИСОК)

Только что премьер-министр России Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину кандидатов на посты вице-премьеров и отраслевых министров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», церемония представления транслировалась в прямом эфире телеканала «Россия-24». Список предложенных премьер-министром кандидатур:

Первый вице-премьер – Андрей Белоусов.

Вице-премьер – руководитель аппарата – Дмитрий Григоренко (ранее – зам главы ФНС);

Вице-премьер – полпред в ДФО – Юрий Трутнев

Вице-премьеры: Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук.

Минфин – Антон Силуанов

Минэк – Максим Решетников (ранее губернатор Пермского края)

Минспорт – Олег Матыцин

Минтруд – Антон Котяков

Миннауки – Валерий Фальков

Минпросвещения – Сергей Кравцов (ранее Рособрнадзор)

Минздрав – Михаил Мурашко (ранее Росздравнадзор)

Минкульт – Ольга Любимова

Минпром – Денис Мантуров

Минсельхоз – Дмитрий Патрушев

Минобразования – Горобцов

Минкомсвязи – Максуд Шадаев

МинЖКХ – Владимир Якушев

Минэнерго – Александр Новак

Министр транспорта – Евгений Дитрих

Минприроды Дмитрий Кобылкин

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики – Александр Козлов.

Все кандидатуры были утверждены. Также президентом РФ были подписаны указы по назначениям глав министерств:

МВД – Владимир Колокольцев

Минобороны – Сергей Шойгу

МЧС – Евгений Зиничев

МИД – Сергей Лавров

Минюст – Константин Чуйченко.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 21.01.20

Президент России подписал указ о новой структуре правительства. / «Чем вы отличаетесь от тех же эсесовцев или бандеровцев?» В Госдуме разгорелся новый скандал из-за «детей войны». / Раскол сербской оппозиции: организаторы уличных протестов угрожают противникам бойкота выборов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»