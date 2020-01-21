Михаил Мишустин представил президенту РФ новый состав правительства (СПИСОК)

Только что премьер-министр России Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину кандидатов на посты вице-премьеров и отраслевых министров.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», церемония представления транслировалась в прямом эфире телеканала «Россия-24». Список предложенных премьер-министром кандидатур:
Первый вице-премьер – Андрей Белоусов.
Вице-премьер – руководитель аппарата – Дмитрий Григоренко (ранее – зам главы ФНС);
Вице-премьер – полпред в ДФО – Юрий Трутнев
Вице-премьеры: Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук.
Минфин – Антон Силуанов
Минэк – Максим Решетников (ранее губернатор Пермского края)
Минспорт – Олег Матыцин
Минтруд – Антон Котяков
Миннауки – Валерий Фальков
Минпросвещения – Сергей Кравцов (ранее Рособрнадзор)
Минздрав – Михаил Мурашко (ранее Росздравнадзор)
Минкульт – Ольга Любимова
Минпром – Денис Мантуров
Минсельхоз – Дмитрий Патрушев
Минобразования – Горобцов
Минкомсвязи – Максуд Шадаев
МинЖКХ – Владимир Якушев
Минэнерго – Александр Новак
Министр транспорта – Евгений Дитрих
Минприроды Дмитрий Кобылкин
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики – Александр Козлов.
Все кандидатуры были утверждены. Также президентом РФ были подписаны указы по назначениям глав министерств:
МВД – Владимир Колокольцев
Минобороны – Сергей Шойгу
МЧС – Евгений Зиничев
МИД – Сергей Лавров
Минюст – Константин Чуйченко.
Москва, Екатеринбург, служба информации
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