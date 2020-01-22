Максим Решетников исчез с сайта губернатора Пермского края (СКРИН)

Информация о Максиме Решетникове и его фотография уже исчезли с официального сайта губернатора Пермского края.

Сейчас на странице висит лаконичная надпись: «Раздел сайта обновляется».

Напомним, вчера поздно вечером пермский губернатор Максим Решетников был назначен министром экономики России. Исполняющий обязанности губернатора пока не назначен, но по рангу и.о. должен стать глава губернаторской администрации Леонид Политов.

Пермь, служба информации

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