«Хуже не будет» и «прорыва не вижу», – политологи о новом кабмине РФ

Вчера поздно вечером завершилось формирование нового правительства страны. Был полностью заменен социальный блок, но сохранен силовой. Кроме того, в кабмин пришли несколько человек, которых до того мало кто знал. «Новый День» спросил у политологов, какое у них сложилось первое впечатление о новом правительстве страны.

Екатеринбургский политтехнолог Алексей Швайгерт признался, что при такой скорости развития событий «рациональный анализ перестает работать». «Честно скажу, я не понимаю скорости этих кадровых перестановок,– сказал он. – Нет ощущения, что эту команду подбирали под какой-то прорыв, для достижения каких-то глобальных целей. Больше похоже, что эта перетасовка затеяна в пользу неких интересантов, которые, как мы понимаем, стоят за спиной каждого министра».

Его коллега Сергей Мошкин, напротив, заявил, что изменения в правительстве были прогнозируемыми. «Как я и ожидал, полностью сменился социальный блок. В здравоохранении, образовании, спорте – большое количество проблем, по этим министрам было больше всего нареканий. Вот как в СССР была расстрельная должность – министр сельского хозяйства, так у нас сейчас весь социальный блок. Мне кажется, таким образом президент хочет продемонстрировать, что он слышит народ, так как недовольство населения шло именно в отношении социального блока. Творческая элита была недовольна Мединским – его заменили. Но министры, которых назначает сам президент, – Шойгу, Колокольцев, Лавров, Зиничев – все на месте», – отметил он.

«Хуже не будет, – уверен политолог из Москвы Константин Калачев. – Но и прорыва не будет, потому что для прорыва нужна стратегия, а я ее не вижу. Состав нового кабинета – баланс обновления и сохранения прежних кадров. Убрали тех, кого можно было назвать аллергенами. Интересно другое: что изменится в системных подходах? Ну хорошо, был у нас премьер Силуанов, теперь будет Белоусов. Он был помощником президента по экономике, хорошо знает нацпроекты. Возможно, они заработают с большей эффективностью. Но у меня всегда был по отношению к нацпроектам некий скептицизм. Где драйверы реального роста? Что будет с бюджетными расходами в инвестиционной сфере? Многие из членов нового кабинета имеют репутацию хороших профессионалов. Но я сомневаюсь, что им удастся разительно улучшить экономическую ситуацию. Потому что игра оркестра зависит от дирижера. Вот, мы провели ротацию. Но, может, настало время каких-то системных изменений? Повторюсь: хуже не будет, и это уже хорошо».

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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