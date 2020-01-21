Путин готовит жесткий рычаг подавления конфликтов

В «чрезвычайной» политической ситуации при транзите власти нынешнему президенту РФ Владимиру Путину нужен жесткий человек на посту Генпрокурора. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал известный политолог, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев, комментируя предстоящее назначение заместителя главы Следственного комитета РФ Игоря Краснова. По оценке эксперта, в ближайшее время роль генпрокуратуры будет повышаться, и смена руководителя надзорного ведомства связана именно с этим.

«Я думаю, что лично к Чайке претензий не было, просто в транзит надо входить без элитных конфликтов», – сказал Калачев и пояснил, что речь, в частности, идет о конфликтах между генпрокуратурой и Следственным комитетом, который возглавляет Александр Бастрыкин.

«Кто-то может сказать, что Путин избавляется от людей, на чью репутацию, так или иначе, была брошена тень, но я с этим не соглашусь. У многих высокопоставленных людей родственники занимаются бизнесом: у нового премьера жена – крупный бизнесмен. Как говорится, сын за отца не отвечает, отец за сына – тоже. Я думаю, в первую очередь, сыграл возраст и новые требования в связи с тем, что роль генпрокуратуры в период транзит повышается», – обратил внимание политолог.

Как считает Калачев, «в чрезвычайной ситуации нужен человек, который умеет работать» в сложных условиях. «Ротация вполне понятна, особенно, если роль генпрокуратуры будет нарастать, если хочется погасить все конфликты в период, когда решается вопрос о будущей политической конструкции и преемственности курса. Я думаю, без жесткости здесь не обойдется. Судя по бэкграунду, новый генпрокурор именно такой человек», – считает он.

«Очевидно, что это (силовые структуры) – инструмент Владимира Путина. В дальнейшем, если Путин возглавит Госсовет, это (генпрокурор) будет тот человек, на которого глава Госсовета будет считать возможным опереться. Так что я бы все это рассматривал с точки зрения среднесрочных перспектив. Чайка вписывался в краткосрочные, а вот среднесрочные и дальнесрочные перспективы – это уже трудно было бы прописать. А новый генпрокурор вполне вписывается», – полагает Калачев.

Как сообщал «Новый День», президент России внес кандидатуру заместителя главы Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора. В Совете Федерации рассмотрение отставки Юрия Чайки с поста генпрокурора и назначение Краснова намечено на 22 января.

Сегодня стало известно, что Чайке предложен пост полномочного представителя президента РФ на Северном Кавказе.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.01.20

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