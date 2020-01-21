Чайка станет полпредом президента на Кавказе – Путин уже поставил ему задачи

Президент РФ Владимир Путин предложил бывшему генпрокурору России Юрию Чайке занять пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков. Чайка принял данное предложение, пока указ о назначении не подписан. В настоящее время должность полпреда президента на Кавказе занимает Александр Матовников. На этом посту он работает с 26 июня 2018 года.

Владимир Путин в ходе встречи во вторник с Юрием Чайкой и зампредседателя СКР Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства вчера предложил на пост генпрокурора, заявил, что рассчитывает на то, что Чайка на новой работе займется вопросами борьбы с терроризмом, которые остаются важными в СКФО, а также уделит внимание проблемам в социальной сфере и проблемам коррупции. Президент также высказал благодарность Чайке за работу на посту генерального прокурора, передают информагентства. Чайка в ответ пообещал обратить пристальное внимание на вопросы жизни на Северном Кавказе.

Накануне, 20 января, Кремль объявил об освобождении Чайки поста генпрокурора в связи с переходом на другую работу. На должность генерального прокурора Путин внес кандидатуру заместителя главы Следственного комитета РФ Игоря Краснова. В Совфеде рассмотрят кадровую перестановку 22 января. Чайка занимал пост генерального прокурора с июня 2006 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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