Путин решил сменить генпрокурора

Президент России Владимир Путин внес кандидатуру заместителя главы Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора, сообщает пресс-служба Кремля. Юрий Чайка освобождает пост генпрокурора в связи с переходом на другую работу.

В Совете федерации рассмотрение освобождения Юрия Чайки с поста генпрокурора и назначение Игоря Краснова состоится 22 января. Чайка занимал пост генерального прокурора с июня 2006 года.

Игорь Краснов родился 24 декабря 1975 года в Архангельске. Пост зампреда Следственного комитета РФ занял в 2016 году, генерал-лейтенант юстиции. Он занимался расследованием ряда резонансных уголовных дел, таких как покушение на Анатолия Чубайса, убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова, чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева. Кроме того, он расследовал хищения средств, выделенных на строительство космодрома Восточный. 28 февраля 2015 года Краснов возглавил следственную группу по делу об убийстве Бориса Немцова.

Напомним, 15 января после оглашения послания президента Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о роспуске правительства. Новым главой правительства после согласования с Госдумой стал бывший главный налоговик страны Михаил Мишустин. Сейчас идет процесс формирования нового правительства. Наблюдатели не исключают, что Юрий Чайка может войти в состав нового кабмина.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.01.20

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