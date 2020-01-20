Народ продолжит нищать: 25% россиян не ждут от Мишустина ничего хорошего – опрос

Каждый четвертый россиянин (25%) не ждет ничего хорошего от деятельности Михаила Мишустина на посту главы нового правительства РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного рекрутинговым сервисом Superjob. По их мнению, работа премьера ознаменуется продолжением обнищания и ухудшения жизни населения, а коррупции не станет меньше.

Лишь каждый десятый респондент (10%) ожидает повышения уровня благосостояния народа, а 9% надеются на перемены к лучшему и ждут улучшения во всех сферах жизни.

Согласно данным опроса, 6% опрошенных ждут стабилизации экономики и процветания страны, 5% – работы нового председателя правительства на благо народа, выполнения задач президента и своих обязанностей.

По 2% респондентов выразили надежду на отмену пенсионной реформы, снижение налогов, увеличение размера социальных выплат и пособий, развитие системы образования и снижение уровня безработицы, улучшение качества медобслуживания, а также активных мер по борьбе с коррупцией.

По 1% участников опроса высказали надежды на снижение цен, экономический рост и выведение бизнеса из тени, назначения грамотных министров, порядок и справедливость в стране.

23% респондентов признались, что ничего не ожидают от нового премьера. 9% затруднились прояснить свою позицию.

Всероссийский опрос проводился 16-19 января 2020 года среди 1000 представителей экономически активного населения старше 18 лет во всех округах РФ.

Кк сообщал «Новый День», глава правительства Дмитрий Медведев объявил о роспуске правительства 15 января после оглашения послания президента Федеральному собранию. Новым премьером после согласования с Госдумой утвержден бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Ожидается, что состав нового правительства РФ будет представлен в ближайшие дни.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.01.20

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