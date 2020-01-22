В режиме спецопераций: новое правительство формировалось под Собянина, но что-то пошло не так

Новое правительство РФ явно формировалось под нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина, но президент РФ Владимир Путин, судя по его решению, «в лучших неовизантийских традициях» в последний момент переиграл этот расклад. Как считает известный политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, вопрос сейчас заключается в том, кому именно – элите или народу – не доверяет глава государства. В интервью РИА «Новый День» эксперт также сказал, кто из представителей нового кабинета министров может реально заменить экс-премьера Дмитрия Медведева в политической системе страны.

«Судя по всему, правительство формировалось под Сергея Собянина. Речь идет и о Марате Хуснуллине (бывший зам Собянина, ныне – первый вице-премьер), Абрамченко (экс-глава Росреестра, ныне – вице-премьер) и еще ряде кандидатур, в том числе ректоре Тюменского университета Валерии Фалькове (ныне – министр науки). Это говорит о том, что рекрутировал людей в правительство Собянин, но потом что-то пошло не так. И в лучших неовизантийских традициях Путин решил, что премьером вместо Собянина будет другой человек», – сказал Бондаренко.

По его оценке, назначения были выстроены таким образом, чтобы была сохранена система сдержек и противовесов. «Экономический блок правительства, в котором находится много собянинских кадров, возглавляет представитель нелиберального крыла и идеолог нелиберальной экономический политики Андрей Белоусов – идеолог концепции, что олигархи должны делиться. А правительство возглавляет незаметный, неполитический кадр Михаил Мишустин», – обратил внимание эксперт.

Бондаренко выразил уверенность, что Мишустин не сможет заменить Медведева на политической арене страны. «Закончилась эпоха тандема, объявленная еще 10 декабря 2007 года при номинировании Медведева на роль кандидата в президенты. Только сейчас мы увидели новую политическую конфигурацию, в которой Мишустин, конечно, не является равновесным Медведеву политиком. Кто таковым является – вопрос. Я бы выделил в этом правительстве фигуру Андрея Белоусова. Посмотрим, сможет ли Белоусов реализовывать свою государственническую линию в экономике», – сказал он.

При этом политолог отметил, что в новом правительстве мало настоящих политиков. «Почти на половину оно (правительство) состоит их неизвестных людей. Это не красит нашу политическую систему и не делает ее прозрачной. Такое ощущение, что правительство действительно формировалось ФСБ в режиме спецоперации» – отметил Бондаренко.

По его мнению, в этой ситуации «чувствуется недоверие со стороны Владимира Путина», но вопрос – к кому. «Если это недоверие к элитам, тогда ее нужно менять. И Путин имеет на это поддержку со стороны населения и граждан. А если это расчет, что в таких вопросах не нужно советоваться с народом, то это очень тревожный звоночек. Такие звоночки обычно приводят к усилению протестного движения – люди не любят, когда с ними не советуются», – заключил политолог.

Москва, Мария Вяткина

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