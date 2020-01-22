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Среда, 22 января 2020, 11:31 мск

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Мишустин подписал первое поручение – велел изменить закон о бюджете

Скриншот видео government.ru

Глава правительства России Михаил Мишустин велел подготовить к 11 февраля изменения в бюджет в целях реализации послания президента.

Речь идет о поправках в законы о федеральном бюджете на 2020-2022 годы и о бюджете Пенсионного фонда на 2020 год, а также плановый период 2021-2022 годов. Соответствующее поручение дано Минфину и Митруда, сообщается на сайте кабмина.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом составе правительства страны. В тот же день Мишустин провел первое заседание кабмина. Новый премьер поставил задачу запустить новый инвестиционный цикл и создать условия для роста экономики. Этого, по его мнению, можно добиться за счет максимально быстрой реализации задач по демографии, здравоохранению, росту благосостояния населения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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