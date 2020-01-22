Мишустин утвердил назначения в своем аппарате – в кабмин перебрались пресс-секретарь ФНС и депутат Госдумы

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжения о новой структуре аппарата правительства России и новых назначениях в аппарате кабинета министров, сообщается на сайте Белого дома.

Согласно опубликованным документам, всего у руководителя аппарата правительства, которым стал Дмитрий Григоренко, будет 11 заместителей. Предельная численность сотрудников аппарата определена в 1545 человек.

Первым заместителем руководителя аппарата назначен Валерий Сидоренко. Должности заместителей получили замминистра финансов РФ Илья Трунин, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, Алексей Уваров, Светлана Андрющенко, Ольга Чепурина, Игорь Шевченко, Ольга Кривонос и Эльмир Тагиров. Руководителем протокола главы правительства – замруководителя аппарата стала Наталья Савина. Пресс-секретарем премьер-министра назначен Борис Беляков. Ранее он занимал должность главы пресс-службы Федеральной налоговой службы РФ.

В аппарате правительства создан новый департамент формирования государственного оборонного заказа. Его возглавил Борис Наконечный. Ранее Наконечный занимал пост замначальника Главного управления – начальника управления планирования, формирования и реализации госпрограммы вооружения и гособоронзаказа Минобороны РФ.

Как сообщал «Новый День», правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января после того, как президент Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию, в котором объявил о конституционной реформе и стратегии развитии страны с приоритетом на социальную сферу. Накануне Мишустин представил главе государства новых министров, а Путин подписал указ о новом составе правительства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.01.20

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