Все равно они не защищают – власти объяснились за отсутствие масок в аптеках (ВИДЕО)

Свердловские власти объяснили ситуацию с отсутствием масок в аптеках Екатеринбурга. «Самый эффективный способ профилактики – мытье рук. Даже не столько масочный материал, а именно мытье рук. Самое простое, но самое эффективное», – цитирует вице-губернатора Павла Крекова департамент информполитики региона.

Там добавили, что в регионе нет подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Ранее президент России Владимир Путин предлагал лишать лицензии аптеки, в которых завышены цены на маски – после этого розничные сети перестали закупать их, так как стоимость продукции взвинтили поставщики. УФАС по Свердловской области проверило только две аптеки в Екатеринбурге, но каковы итоги проверок, пока неизвестно. Корреспонденту «Нового Дня» в пресс-службе управления также рассказали, что большинство аптек в регионе частные, принадлежат малому и среднему бизнесу, а значит, их проверку необходимо согласовывать с прокуратурой.

Масок нет, антисептиков нет

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.03.20

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